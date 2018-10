Gli screening gratuiti per prevenire i tumori, convegno con gli avieri

Sabato 6 ottobre il Centro di Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.) di Loreto (AN) ospiterà, presso l’Aula Magna, il convegno “Prevenire i tumori attraverso gli screening oncologici gratuiti”. Un incontro rivolto a tutti i professionisti sanitari, ma aperto a tutta la cittadinanza per sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori, in particolar modo sull’importanza di aderire con regolarità ai test previsti dagli screening oncologici. L’evento organizzato dall’ASUR Marche - Area Vasta 2, verrà introdotto dalla Dott.ssa Nadia Storti, direttore Sanitario ASUR Marche e vedrà oltre alla partecipazione dell’Ing. Maurizio Bevilacqua, direttore dell’AV2, anche quella di diversi specialisti del settore. Nell’ambito del convegno verrà presentato anche il “Progetto salute donna”, varato dall’Aeronautica Militare nel 2008 e, grazie al quale, il personale femminile della FA può accedere ad una serie di esami utili alla prevenzione oncologica.

L’evento si inserisce nel programma di apertura verso realtà esterne alla Forza Armata che il Cen.For.Av.En. sta perseguendo da alcuni anni con diverse iniziative. In particolare, ospitando il convegno il Cen.For.Av.En. conferma la propria vicinanza alla popolazione locale. Il Cen.For.Av.En dipende dal Comando Scuole /3^ Regione Aerea di Bari e provvede alla formazione nel settore dell’Aviation English del personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, di altre Forze Armate e Dicasteri e del personale non navigante (Controllori di Volo) per la successiva certificazione ENAC ai fini del rilascio della “licenza di pilota commerciale standard EASA" e della “licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”. Inoltre provvede alla formazione del personale appartenente a precise specialità che, in accordo a normative europee di settore, impongono un adeguato livello di conoscenza tecnico-linguistica per il conseguimento della “licenza di manutentore aeronautico”.