Paura in vacanza, si tuffa dalla scogliera: ferita una giovane anconetana

Si tuffa dalla scogliera sul litorale di Melendugno, in Salento, e resta gravemente ferita. Paura per una 24enne anconetana che era in vacanza nella località balneare, precisamente nella marina di Roca.

Dopo un tuffo, secondo quanto riporta il quotidiano LeccePrima, la ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 a bordo di una moto d’acqua. Il personale l’ha poi affidata all’ambulanza per il trasporto in codice rosso all'ospedale. Gli accertamenti clinici chiariranno se ci sono state lesioni agli organi interni.