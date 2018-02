Si stacca tubo dell'acqua sotto il viadotto, l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 10:30 circa ad Ancona per ripristinare un tubo di scarico delle acque meteoriche che si era staccato. Il fatto è successo sull'asse Nord - Sud nella parte sottostante del viadotto accessibile da via Flavia. Il tubo, che ha lo scopo di far defluire l'acqua dal piano stradale, è poi stato ripristinato con l'ausilio dell'autoscala. Nessun particolare disagio per la viabilità.