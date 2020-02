Tubatura dell'acqua rotta, oggi prove di carico e asfaltatura: «E' stato un difetto di fabbricazione»

«In corrispondenza della rottura della condotta in ghisa sferoidale che ha avuto un cedimento strutturale nella notte tra giovedì e venerdì, Viva Servizi in mattinata ha sovrinteso alle prove di carico a seguito della sostituzione e del conseguente interramento del tubo e quindi all’asfaltatura del tratto stradale interessato. Con questo ultimo intervento l’episodio si può dire concluso». A dirlo è Moreno Clementi, Direttore di Viva Servizi Spa.

I tecnici dell'azienda, estratto il tubo rotto, hanno effettuato le necessarie ispezioni e appurato che «è sempre più probabile che si sia trattato di un difetto di fabbricazione del tubo in ghisa sferoidale» spiega Clementi. «In occasione della precedente rottura nel medesimo punto circa 10 anni fa, procedemmo d’urgenza al reperimento del pezzo. Evidentemente la qualità del pezzo non era all’altezza degli standard e per noi era impossibile stabilirlo”. Per Viva Servizi si è trattato di una fatalità che non era in nessuna maniera ipotizzabile. «Da domani riprenderemo la nostra normale attività di verifica, manutenzione, sostituzione e rinnovamento della rete idrica potabile eseguendo lavori per oltre 12 milioni di euro per il 2020 mentre circa ulteriori 10 milioni di euro sono destinati alla rete fognaria».