Si spacca la tubatura, mezza Ancona è senza acqua: disagi in tutta la città

Si spacca una delle più importanti tubature dell'acquedotto cittadino e si apre un'enorme voragine tra via Giannelli e il Viale (GUARDA IL VIDEO). E' questo quanto successo nella notte ad Ancona. Al momento i tecnici di Multiservizi non riescono a fare una previsione sul ripristino dell'erogazione dell'acqua, che manca al quartiere Adriatico e in parte del centro: dipenderà dal tipo di danno che dovrà essere riparato. Non si prevedono tempi brevissimi. L'Ospedale Salesi è stato rifornito dalla Protezione civile con taniche di emergenza. Per quanto riguarda le scuole, l'assessorato alle Politiche Educative sta verificando la situazione degli istituti situati nella zona interessata al guasto. Le scuole Faiani sono regolarmente servite dalla conduttura mentre le scuole di via Via Veneto non hanno acqua.

INFO VIABILITA' ALLE 9.26

Le auto provenienti dalla Galleria possono girare su via Piave dove è stato invertito il senso di marcia a salire fino a via Orsi. Lavori in corso e traffico proveniente dalla Galleria deviato in via Piave dietro le Poste. Le auto che scendono dal Passetto verso il centro lungo il Viale non possono arrivare davanti al Comune e devono svoltare su via Giannelli in salita. Le auto provenienti dalla Galleria del Risorgimento vengono deviate su via Piave sia verso il centro sia verso il Passetto, con inversione del senso di marcia fino a via Orsi. I veicoli che scendono da via Isonzo/via del Conero non possono raggiungere via Piave e svoltano in via De Bosis.

Chiusa Piazza XXIV Maggio lato Poste e lato Comune

Chiusa intersezione Viale della Vittoria/Via Giannelli

Chiuso Viale della Vittoria a salire fino a via Orsi.