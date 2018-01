Truffe ai clienti, denunciati titolare e socio di una ditta di autonoleggio

Truffavano i clienti della loro ditta di autonoleggio rendendosi irreperibili dopo essersi fatti versare la caparra per il noleggio dei veicoli. A finire nei guai un imprenditore di 64 anni, nato e residente ad Ancona ed un 41enne, rispettivamente socio e titolare di una ditta di autonoleggio della Baraccola.

I due pattuivano il costo del noleggio con le vittime, facendosi poi consegnare la caparra per i costi di apertura pratica. Appena i soldi venivano versati si rendevano irreperibili non consegnando le autovetture. Indagini in corso con gli investigatori che stanno cercando di capire se i due uomini possano essere collegati ad altre truffe subite dagli automobilisti nella zona.