Suonano ai campanelli, li scambiano per truffatori: ma erano veri broker

Sono stati i residenti a chiamare le forze dell’ordine, insospettiti da tre giovani che suonavano ai citofoni presentandosi come incaricati di una nota società di luce e gas.

Chi li ha visti, temeva fossero dei ladri a caccia di abitazioni da svaligiare. In realtà, erano veri procacciatori di contratti. Ad accertarlo è stata una pattuglia della polizia locale, intervenuta questa mattina in via Torrioni dopo aver ricevuto la segnalazione.

I tre giovani - due ragazzi e una ragazza - sono stati fermati e controllati: hanno subito esibito un tesserino che, in effetti, certificava il loro rapporto di lavoro con la società energetica.