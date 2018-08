Si fingono due tecnici del Comune, poi raggirano un'anziana

Si sono presentati davanti alla porta fingendo di essere due tecnici del Comune. E' così che due donne sono riuscite a truffare un'anziana di Chiaravalle. Entrate nell'appartamento mentre una di loro distraeva la vittima, l'altra si è diretta in camera da letto rubando oggetti in oro per un valore di circa 1000 euro. Ad accorgersi della truffa la stessa anziana, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Ormai era però troppo tardi. Le indagini dei Carabinieri di Jesi sono tuttora in corso.