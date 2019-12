Comune e vigili mettono in guardia dalle truffe agli anziani: i prossimi incontri

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione truffe agli anziani, nell'ambito del progetto "L'apparenza inganna!", finanziato dal Ministero dell'Interno che ha istituito uno specifico fondo a riguardo da destinare ai Comuni. Il progetto ha visto la stipula di un protocollo d'intesa tra la Prefettura di Ancona e il Comune di Ancona, sottoscritto nello scorso mese di luglio.

Dopo il primo incontro a Posatora, con la partecipazione dell'assessore alla Sicurezza Stefano Foresi e la comandante della Polizia Locale, Liliana Rovaldi, altri se ne sono svolti negli ultimi giorni di novembre presso la sede SPI CGIL alle Palombare e presso la Parrocchia della Misericordia in Via Isonzo. Gli incontri- che hanno registrato tutti un ampio numero di partecipanti fortemente interessati alla iniziativa- si tengono nei luoghi di aggregazione preferiti dagli anziani alla presenza di un operatore della Polizia locale coadiuvato da una assistente sociale e costituiscono una occasione importante per spiegare e informare i presenti sulle diverse truffe che vengono messe in atto e le modalità per riconoscerle.

I prossimi appuntamenti si terranno al circolo L'incontro di via Esino 61 il 6 dicembre, alla Croce Rossa via del Commercio 7,l' 11 dicembre, 1° Circoscrizione giovedì 12 dicembre via Cesare Battisti 11. La seconda azione del progetto prevede una adeguata formazione degli operatori di Polizia locale che presidieranno luoghi particolarmente frequentati da anziani.