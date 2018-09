Il truffatore online tradito da un drone, denunciato

Aspettava da giorni l’arrivo del pacco contenente il drone che aveva acquistato online per 285 euro ma quella spedizione, regolarmente pagata, non è mai partita. Il presunto truffatore, un 48enne campano, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri.

E’ stata proprio l’inutile attesa a far capire al 50enne di Sassoferrato di essere stato ingannato. Diversi giorni prima aveva iniziato una trattativa telematica per l’acquisto del drone, trovato su un sito di vendita via internet. La trattativa con il venditore dell’apparecchio è stata portata avanti attraverso la corrispondenza e-mail ed è stata anche relativamente rapida. Affare fatto dunque per 285 euro pagate con accredto Postepay, quel pacco però non è mai arrivato a destinazione ed è scattata la denuncia davanti ai carabinieri di Sassoferrato. I militari, insieme ai colleghi di Fabriano, hanno rintracciato il presunto truffatore grazie agli indirizzi mail, i dati della Postepay e soprattutto i codici di iscrizione usati per operare sul sito di compravendita. Il 48enne, residente a Pomigliano D’Arco in provincia di Napoli, dovrà rispondere dell’accusa di truffa.