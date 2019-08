Tentata truffa e minacce alla tabaccaia: la decisione del giudice

Si è tenuta al Tribunale di Ancona l’udienza di convalida per il 29enne kosovaro arrestato dai carabinieri della Stazione di Loreto a ferragosto. L’uomo era finito in manette per aver tentato di truffare la titolare di una tabaccheria facendosi accreditare una vincita fittizia di 400 euro, per poi minacciare la donna alla presenza dei militari intervenuti

Il giudice ha scarcerato l’uomo applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Montevarchi in provincia di Arezzo, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 22:30 e le ore 07:00, nonché l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per sei giorni alla settimana. I militari invitano chiunque avesse subito truffe con lo stesso modus operandi a rivolgersi ai carabinieri di Loreto chiamando il numero 071977119.