Stupefacenti e truffa, arrestate due persone

I carabinieri di Chiaravalle hanno arrestato interessato un 27 enne del luogo, destinatario di una condanna definitiva ad anni 5 e mesi 10 di reclusione per reati collegati al traffico di stupefacenti avvenuti nel 2012. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ancona, dove dovrà espiare la condanna. L’ altro arresto, eseguito dai militari di Santa Maria Nuova, ha riguardato un 37enne nei confronti del quale il Tribunale di Sorveglianza Palermo, a cui era stato chiesto l’affidamento in prova per i reati di truffa e contravvenzione al Foglio di Via obbligatorio, ha rigettato l’istanza e ordinando nel contempo l’arresto e la successiva detenzione domiciliare. Dovrà scontare 3 mesi di reclusione.