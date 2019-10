«Me lo hai rotto, dammi 200 euro», torna la truffa dello specchietto: denunciato un 40enne

FALCONARA - Sempre lei, che ogni anno torna puntuale a "mietere" vittime tra gli ignari cittadini. Si, stiamo parlando della truffa dello specchietto, diventata oramai un vero e proprio cult tra i truffatori. A finire nei guai un napoletano di 40 anni, denunciato dai carabinieri per tentata truffa continuata.

L'uomo in due occasioni ha tentato di ingannare due automobilisti inscenando la truffa dello specchietto. Per fortuna sono intervenuti i carabinieri che lo hanno fermato prima che le vittime potessero pagarlo. Il modus operandi era sempre lo stesso. L'uomo, ben vestito ed a bordo di una Mercedes classe A, si avvicinava agli automobilisti e con sicurezza diceva loro di chiamarsi Carmine e che doveva ricevere del denaro dopo che gli stessi gli avevano rotto lo specchietto della sua auto. A quel punto tirava fuori il cellulare dicendo alle ignare vittime che il costo per sostituirlo era di 200 euro invitandole a pagare il danno ed evitando la denuncia all'assicurazione. Per fortuna nessuno degli automobilisti è caduto nel tranello e l'uomo è stato denunciato dai carabinieri. Per lui sarà richiesto anche il foglio di via obbligatorio dalla città di Falconara.