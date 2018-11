Cerca uno Yorkshire, le rifilano un meticcio: denunciata una donna

Voleva acquistare un Yorkshire e lo aveva cercato su internet finché non era incappata su un annuncio. Il contatto con la venditrice, l'assicurazione che si trattava di un cane di razza e il pagamento di 300 euro. Poi però, quando la donna è andata dal veterinario per far fare una visita al suo amico a quattro zampe, l'amara sorpresa: si trattava di un meticcio.

E così la vittima osimana di quella che è una vera e propria truffa si è rivolta ai carabinieri che hanno rintracciato e denunciato la venditrice, una 34enne.