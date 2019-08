Tenta la truffa in tabaccheria, poi scoperto minaccia la titolare: arrestato

Ferragosto in carcere per un cittadino kosovaro di 29 anni, arrestato dai carabinieri di Loreto per i reati di truffa e minacce. Ieri mattina infatti i militari sono intervenuti in un negozio di tabacchi della città, dove l'uomo aveva tentato di truffare la titolare facendosi accreditare, indebitamente, una vincita del gioco Sisal pari a 400 euro su un conto a lui intestato.

La proprietaria si è subito accorta del tentativo di truffa ed ha chiamato i carabinieri. Raggiunta la tabaccheria i militari hanno notato l'uomo che stava minacciando la titotolare. Per lui sono scattate le manette ed ora si trova in arresto nel carcere di Montacuto.