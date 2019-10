Attenzione ai furti con la tecnica della gomma bucata

Nella tarda mattina di ieri, all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale, è avvenuto un tentativo di furto con la tecnica della gomma bucata ai danni di un automobilista di Ancona. Dopo aver fatto la spesa, ha trovato lo pneumatico anteriore lato passeggero dell'auto bucato. Si è chinato per cercare di ambiare la gomma quando qualcuno, da dietro, ha tentato di sfilargli il portafoglio.

Non è la prima volta che avvengono fatti di questo genere nella provincia anconetana perché, proprio l'aprile scorso, i carabinieri di Jesi hanno sgominato una banda di napoletani specializzata proprio in questo tipo di raggiri. 63 i colpi in tutta Italia con lo stesso modus operandi.