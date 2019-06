A gesti chiedono offerte per i bimbi disabili: finti sordomuti scoperti dalla polizia

Si fingevano sordomuti per raggirare i passanti e convincerli a devolvere denaro a favore di una fantasiosa associazione per bambini poveri, non udenti e disabili. La truffa è stata scoperta dalla polizia che ha denunciato e allontanato da Ancona quattro romeni, di età compresa tra i 22 e i 26 anni.

A contattare il 113 sono state alcune persone che segnalavano la presenza dei quattro soggetti in zona Baraccola: chiedevano con insistenza delle offerte nei pressi delle entrate del supermercato e dei negozi dell’Auchan e degli altri centri commerciali. In particolare, una signora riferiva che poco prima era stata avvicinata da due uomini e due donne di giovane età, muniti di cartelline i quali, a gesti, la invitavano a fare un’offerta per una sedicente associazione per i bambini non udenti, disabili e poveri. La donna in un primo momento ha devoluto 10 euro ma, sempre a gesti, le veniva fatto intendere che avrebbe dovuto versare almeno 20 euro. Non avendo la banconota da 20, la donna ne ha fornita una da 50, chiedendo il resto di 30 euro, ma i 4, furbescamente, hanno temporeggiato nel cercare il denaro e con una scusa si sono diretti verso le loro auto parcheggiate nelle vicinanze. Sono saliti su una Passat di colore grigio e si sono allontanati velocemente dal posto.

I poliziotti della Squadra Volanti hanno effettuato una perlustrazione del territorio, rintracciando dopo qualche minuto l’auto sull’Asse nord-sud in direzione centro. All'interno gli agenti hanno ritrovato le cartelline che gli imbroglioni utilizzavano per le truffe e i dépliant della sedicente associazione no profit. Subito fermati, i 4 sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Sono stati denunciati per il reato di truffa e allontanati dal Comune di Ancona con un foglio di via obbligatorio.