I tamponi a domicilio sono un fake: la nuova truffa all'epoca del Coronavirus

Si fingono volontari della Croce Rossa e con la scusa di eseguire tamponi a domicilio, derubano gli anziani.

E’ la nuova truffa all’epoca del Coronavirus. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi responsabili del comitato di Ancona della Croce Rossa, che hanno contattato la polizia per denunciare la presenza in città dei falsi volontari.

«Suonano alle abitazioni dei cittadini più anziani proponendo di effettuare un tampone per verificare la presenza del virus o meno, approfittando di loro» spiega la Cri in una avviso alla popolazione, ricordando che i propri operatori «sono muniti di apposita divisa rossa di riconoscimento e di relativo tesserino». L’invito a tutti gli anconetani è di rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare qualunque sospetto.