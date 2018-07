Arrivano i turisti e ci sono già i primi truffati delle case fantasma

Una caparra di 250 euro per un alloggi sul lungomare Aligheri che in realtà non esistevano. È successo a due famiglie di turisti che hanno approfittato subito del nuovo servizio di ufficio mobile del Commissariato per denunciare l'accaduto. In vista dell’incremento delle presenze turistiche, la Polizia di Stato ha attivato un servizio che prevede la presenza dell’Ufficio Mobile in prossimità delle spiagge senigalliesi sia di Levante che di Ponente. Il servizio, che verrà svoltp alternativamente in orari mattutini e pomeridiani, vedrà la presenza di agenti a bordo.

L’ufficio mobile è equipaggiato per la ricezione delle denunce ed a disposizione per le informazioni in materia amministrativa. Già partito giovedì, ha ottenuto fin da subito un ottimo riscontro. Diversi turisti, oltre a quelli che hanno denunciato le "case fantasma", hanno preso contatto con i poliziotti presenti anche per chiedere delucidazioni. Il servizio dell’Ufficio Mobile della Polizia proseguirà almeno fino a ferragosto a disposizioni della cittadinanza e dei turisti per la raccolta delle denuncia ma anche come punto avanzato ove poter intervenire in caso di segnalazioni.