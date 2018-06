Il Signore delle Truffe non era in casa nonostante l'obbligo, arrestato

Prima la ribalta nazionale grazie alla trasmissione le Iene che lo aveva smascherato. Ora un nuovo arresto per violazione dell'obbligo di soggiorno con le sue prescrizioni orarie di permanenza in casa. I carabinieri del Norm di Osimo hanno arrestato un 40enne osimano ritenuto il “Signore delle truffe delle case vacanze fantasma della Riviera del Conero”. L'uomo, da un controllo effettuato nella notte, non era in casa quando i militari dell'Arma, attorno alle 2.30, sono andati a controllare. Il padre del 40enne non ha saputo fornire spiegazioni su dove fosse il figlio.

Solo nella tarda mattinata di ieri, domenica 10 giugno, l'uomo è ricoparso senza però fornire plausibili spiegazioni riguardo il suo allontanamento. Su disposizione del pm Rosario Lioniello è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Montacuto.