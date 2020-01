Comprano una casa sul web, ma l'asta era un fake: marito e moglie truffati

Il sogno di acquistare una casa a Bologna si è trasformato in un vero incubo per marito e moglie, vittime di una truffa online.

L’attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza di Fermo, dopo la denuncia della coppia, ha consentito di scoprire una vendita fittizia di immobili all’asta: è stato denunciato un uomo che, in qualità di delegato e fiduciario, ha pubblicato, su un sito internet creato ad hoc, un falso annuncio in cui pubblicizzava la vendita all’incanto di un appartamento a Bologna, corredato da perizie, planimetrie, documenti catastali, fotografie e provvedimenti giudiziari. I documenti, in realtà, si riferivano solo in parte alla casa messa in vendita.

La coppia fermana si è fidata e ha versato con bonifico bancario circa 15mila euro, cioè il 10% del prezzo pattuito come caparra per l’acquisto dell’abitazione. L’acconto è finito sul conto corrente gestito dal truffatore che, passato all’incasso, ha subito rimosso dal web ogni traccia dell’annuncio. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Fermo, hanno portato alla luce l’inesistenza dell’asta: l’immobile, infatti, non era mai stato messo in vendita. L’uomo, residente e Carmagnola, nel Torinese, è stato denunciato per truffa: rischia la reclusione fino a 3 anni e oltre mille euro di multa.