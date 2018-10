Prelievi con il bancomat rubato, a tradirlo il suo immancabile sigaro: scatta la denuncia

A seguito della denuncia sporta da un pensionato osimano, che lamentava di ripetuti prelievi effettuati da ignoti con la carta di credito che credeva smarrita, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di PS di Osimo hanno denunciato due truffatori. Gli Agenti dell’Ufficio anticrimine diretti dal Vicequestore Giuseppe Todaro hanno analizzato le immagini di alcune telecamere poste nel centro di Osimo e nei pressi degli erogatori bancomat utilizzati dai due banditi, riuscendo ad individuare un uomo che, in almeno tre occasioni, figurava aver digitato i codici segreti e prelevato complessivamente dal conto del pensionato osimano circa 1.600 euro.

L’uomo, un muratore di origini pugliesi di 54 anni, ma residente ad Osimo, in tutte le circostanze nelle quali è stato ripreso dalle telecamere, aveva effettuato i prelievi fumando tranquillamente un grosso sigaro che teneva costantemente in mano. Il particolare non è sfuggito agli agenti del Commissariato che lo hanno successivamente identificato e riconosciuto per le vie del centro cittadino, anche grazie al suo immancabile sigaro. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare anche un complice, un imprenditore osimano di 42 anni, che aveva materialmente sottratto il bancomat ed i codici al pensionato nel momento in cui si era offerto, qualche giorno prima, di dargli un passaggio in macchina per fare la spesa. I due responsabili, sottoposti anche a perquisizioni domiciliari, sono stati denunciati in concorso tra di loro per l’indebito utilizzo del bancomat ed il furto del danaro alla Procura della Repubblica di Ancona.