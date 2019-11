Trova la madre morta in bagno, arriva la polizia: tragedia in un appartamento

Dramma in via Monte San Vicino: una donna è stata trovata morta, questa mattina, nel suo appartamento. A fare la tragica scoperta è stato il figlio che ha dato l’allarme quando l’ha trovata riversa, ormai senza vita, in bagno.

Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Rossa, insieme a due Volanti della questura perché inizialmente si pensava potesse trattarsi di una morte sospetta. Tuttavia, il medico ha poi constatato le cause naturali del decesso della 75enne anconetana, già sofferente di varie patologie. La salma è stata messa a disposizione dei familiari per l’organizzazione del funerali.