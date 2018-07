Tromba d'aria sulla costa, alberi divelti e stabilimenti danneggiati

Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio sulla costa senigalliese, provocando danni agli stabilimenti balneari e sradicando gli alberi presenti nella zona. Se la mattinata era partita con i migliori auspici tra sole ed afa, nel pomeriggio la perturbazione proveniente da nord ha portato forti raffiche di vento, instabilità e rovesci. Poco prima di cena si è formata la tromba d'aria che soprattutto nella zona del Ciarnin ha divelto ombrelloni e reti da beach volley. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Il maltempo è proseguito anche dopo cena, con due squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate nella notte tra giovedì e venerdì per il forte vento che ha colpito la zona costiera fino a Marzocca. Una decina gli interventi effettuati soprattutto per alberi caduti e rami spezzati. Anche in questo caso non sono stati segnalati feriti.