Entra in ufficio e strattona la dirigente, mattinata di tensione in tribunale

Tensione in Tribunale questa mattina, precisamente nell’ufficio della cancelleria civile. Intorno alle 11 un uomo, arrivato per chiedere un fascicolo, ha dato in escandescenze dopo essere entrato in una zona dell’ufficio non accessibile al pubblico. Secondo la ricostruzione, durante quei minuti di bagarre, ha anche afferrato per un braccio la direttrice dell’ufficio strattonandola.

A motivare quell’ira, secondo la versione del diretto interessato, è stata l’attesa ritenuta troppo lunga. Alcuni dipendenti del Tribunale spiegano che l’uomo non è nuovo da quelle parti e già altre volte avrebbe manifestato atteggiamenti di questo genere. Per riportare la calma sono intervenute due volanti della polizia, l’uomo si è allontanato alla vista degli agenti mentre la direttrice dell’ufficio si è riservata la facoltà di rivolgersi al pronto soccorso e di sporgere denuncia.