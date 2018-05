200 soci al Trentennale del Club Amici del Mare

200 soci hanno partecipato al trentennale di fondazione del Club Amici del Mare il circolo nautico, operante nel Porto Turistico di Ancona. Con la presenza del Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sono stati premiati i soci fondatori e anziani Adino Leonida, Evildo Polidori, Eugenio Ciavattini, Sauro Scolpati, i presidenti che si sono succeduti nel periodo Adino Leonida, Michele Covotta e Sauro Scolpati, nonchè i consiglieri in carica, il Vice Presidente Sergio Pierangeli ed i componenti del cda, Guglielmo Marconi, Eugenio Ciavattini, Lorenzo Foghini, Gilberto Gasparoni, Gianfranco Giorgi, Mauro Liviabella e Sauro Turchetti. Una cerimonia che ha permesso di ripecorrere le tante iniziative, come conferenze, corsi ed iniziative culturali e sportive in genere; tutte attività nelle quali il club è molto attivo. Il Club Amici del Mare organizza anche conviviali e serate a tema, che assicurano momenti di divertimento ed interessanti intrattenimenti.

Il Club Amici del Mare è sempre stato caratterizzato dagli incontri sul suo mare, iniziative didattiche finalizzate, gare di vela e di pesca sportiva, tra gli eventi che caratterizzano l'attività sportiva del Club è stato ricordato la regata velica “Amici in Vela” siamo alla 13^edizione, particolarmente apprezzata ed amata dai velisti dorici e non solo, nonché la ormai conosciuta gara nazionale di pesca d'altura "Conero Tuna Cup" giunta alla sua 8^ edizione che, ogni anno, vede impegnati decine di equipaggi provenienti da tutta Italia, facendo conoscere in questo modo il porto turistico di Marina Dorica. La cerimonia ha affermato il Presidente Sauro Scolpati si è tenuta al Fortino, stesso luogo nel quale si è tenuta la prima conviviale costitutiva del Club e le attività concorrono a rendere ricco di iniziative, interessante il sistema Marina Dorica che è il porto più organizzato ed accogliente del medio adriatico.