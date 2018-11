Un configuratore a bordo per costruire il tuo treno su misura, arrivano Pop e Rock

Ammirare i nuovi treni Pop e Rock ma soprattutto salire a bordo dei modelli in scala reale (1:1) per conoscerne e apprezzarne nel dettaglio le caratteristiche: dalla cabina di guida ai nuovi sedili, oltre a poter costruire virtualmente un treno su misura, grazie a un configuratore di bordo. Sono le principali attrattive del villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, in piazza Cavour, dove i visitatori potranno toccare con mano i nuovi treni regionali di Trenitalia, in circolazione nelle Marche dal 2019.

Il villaggio Trenitalia si potrà visitare da giovedì 8 a domenica 11 novembre, dalle 10 alle 19.30. Il villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando sarà accompagnato, ogni giorno dalle 16.30 alle 19.00, dall’animazione musicale di RTL 102.5. Domenica 11 novembre ci sarà la partecipazione della speaker Paolo Cavallone.