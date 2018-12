Un nuovo treno per i pendolari marchigiani, l'azienda promette un comfort migliore del 90%

Continua a crescere e ad ammodernarsi la flotta dei treni per i pendolari delle Marche. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha consegnato oggi alla Regione un nuovo treno Jazz. Dotato di un superiore livello di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità per consentire una nuova esperienza di viaggio, da domani sarà in servizio sulle linee delle Marche.



Quello consegnato questa mattina è l’ottavo treno Jazz della nuova flotta in circolazione sui binari marchigiani. Entro il 2019 la fornitura dei nove Jazz previsti sarà completata. Il nuovo treno è stato consegnato stamattina al binario 1 Ovest della stazione di Ancona all’Assessore Regionale ai Trasporti della Regione Marche, Angelo Sciapichetti, dal Direttore Trasporto Regionale Trenitalia, Maria Giaconia e da Fausto Del Rosso, Direttore Regionale di Trenitalia.



Oltre ai Jazz, dal 2015 ad oggi sono arrivati sulle linee regionali delle Marche a servizio dei pendolari 8 Swing, convogli diesel destinati alle linee non elettrificate. L’ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio. I dati rilevati da una società demoscopica terza rilevano una crescita di soddisfazione dell’11%, tra il 2014 e il 2018, arrivando al 88.1% con punte fino al 92% per il comfort, e del 90,4% per l’informazione a bordo. Un’ulteriore svolta si potrà avere con un Contratto di Servizio di più lunga durata su cui Trenitalia e Regione Marche stanno lavorando.

