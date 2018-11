Cammina sui binari, il treno rischia di travolgerlo: «Volevo fare prima»

ANCONA - Stava passeggiando a ridosso dei binari con in mano un ombrello. E' bastato questo per far scattare l'allarme e l'arrivo delle Volanti della Polizia, intervenute questa mattina per capire cosa stesse succedendo e perche l'uomo stesse così vicino ai treni in transito.

Raggiunto, gli agenti lo hanno fermato e gli hanno chiesto che stesse facendo. Lui è sembrato molto calmo e per niente preoccupato: «Mi sto dirigendo verso l'ospedale di Torrette, questa è sicuramente la via più veloce». A quel punto i poliziotti lo hanno riportato in strada salvandolo da un possibile incidente.