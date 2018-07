Al "Ti Ci Porto Festival" arriva il trenino turistico

Un traguardo importante, fortemente voluto da Ti Ci Porto Festival che lo ha in parte finanziato: è il nuovo trenino turistico attivo da mercoledì scorso in città che effettuerà corse tutti i giorni dalle 20 alle 23 dalla Mole al Porto Antico, con fermate intermedie nei pressi dell'Autorità Portuale e del parcheggio Traiano, attraverso via XXIX settembre. Alle 19.30 inoltre partirà una corsa unica dal Passetto, pensata anche per i residenti del quartiere adriatico. Proprio grazie allo sforzo economico e finanziario dell'organizzazione di Ti Ci Porto Festival, questo servizio sarà fruibile gratuitamente negli orari sopraindicati.

“Il trenino deve rappresentare l'inizio di una nuova sinergia fra pubblico e privato – ha dichiarato il direttore artistico di Ti Ci Porto festival Tommaso Aveta- fin dalla sua nascita tcp cerca alleanze e promuove le collaborazioni con istituzioni e operatori al fine di produrre un sistema integrato di cultura e intrattenimento di cui la città ha bisogno. Non dobbiamo competere tra di noi, ma lavorare insieme per fornire più servizi ai cittadini e attrarre nuovo pubblico da fuori".