"Trenino day", il giro a bordo del mezzo turistico è gratuito: gli itinerari presenti

E' a disposizione gratuita di turisti e cittadini per tutta la giornata di oggi (Trenino Day) il Trenino d'Amare, operativo dal 4 luglio fino al 2 settembre lungo tre diversi percorsi, grazie all'impegno di M&P Mobilità e Parcheggi del Comune di Ancona e della Società Trenini Costa Smeralda. Il Trenino, dipinto di un evocativo colore blu e con la disponibilità di 56 posti a sedere, favorisce una soluzione di mobilità turistica integrata offrendo la possibilità di visitare Ancona da una prospettiva diversa e con ritmi più rilassanti. In occasione del Trenino day, dalle ore 17.00, l’itinerario Ancona Storica sarà accompagnato da una Guida d’eccezione, il poeta e interprete anconetano Peppe Bartolucci.

Questi i percorsi attivi giornalmente:

- Dalle 10.00 alle 13.00 Da Mare a Mare – servizio a pagamento- da Piazza della Repubblica al Passetto, con fermata intermedia a Piazza Diaz.

Dalle 15.00 alle 19.00 Ancona Storica – servizio a pagamento con le seguenti fermate: Piazza della Repubblica – Capolinea

Duomo

Piazza del Senato

Piazza della Repubblica – Capoline

Dalle 20.00 alle 23.00 servizio navetta di collegamento gratuito Mole > Porto Antico - con le seguenti fermate: Mole Vanvitelliana (con transito in area portuale)

Autorità Portuale

Porto Antico

Parcheggio Traiano (con transito in Via XXIX Settembre)Mole Vanvitelliana

3 bis- ore 19.30 - Passetto>Porto Antico. Collegamento quotidiano dal Passetto con orario unico (19.30) con fermate in prossimità dello Stadio Dorico, Piazza Diaz, Piazza Cavour (lato corso Mazzini). Il ritorno (unica corsa) è previsto alle ore 23.00 con partenza dal Porto Antico e fermate lungo il tragitto percorso a ritroso.

Data la presenza dei croceristi, nella giornata del venerdì, l’itinerario Da Mare a Mare verrà garantito dalle ore 10.00 alle ore 15.00 (anziché 13.00) sempre con orario continuato. Il prezzo del biglietto per i percorsi 1 e 2 è di € 5.00, prezzo promozionale di lancio per incentivare l’utilizzo del mezzo. I bambini sotto i 3 anni non compiuti viaggiano gratuitamente. Lungo il percorso n.2, Ancona Storica, è possibile utilizzare il servizio anche con soste intermedie e risalite, per rendere maggiormente accessibili i punti di attrazione turistica della città, la Cattedrale di San Ciriaco, il Museo Archeologico Nazionale, la Pinacoteca Podesti , Palazzo degli Anziani, Piazza del Plebiscito con il Museo della Città, le chiese di Santa Maria della Piazza, San Domenico, San Francesco e altro ancora. Durante il tragitto verrà trasmessa una registrazione che guiderà il turista nella visita della città in italiano ed in inglese.