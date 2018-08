Summer Jamboree, treni speciali per viaggiare gli anni ’50

Trenitalia e Summer Jamboree di Senigallia, un connubio che punta a fare del treno il vettore privilegiato per partecipare a tutti gli eventi del Festival, in programma dall’1 al 12 agosto. Previsti infatti convogli straordinari che faciliteranno il deflusso notturno da Senigallia verso Ancona, Rimini e San Benedetto del Tronto, effettuando tutte le fermate intermedie, per consentire ai partecipanti un ritorno facile e sicuro, lasciando a casa l’auto. In particolare, il R 34665 partirà da Senigallia all’1.20 e giungerà a San Benedetto del Tronto alle 3.10 mentre il R 34666 partirà da Senigallia all’1.35 per arrivare a Rimini alle 2.32. Questi due treni straordinari circoleranno il 5-10-11-12 e 13 agosto.

Esclusivamente il 9 agosto viaggeranno invece altri due convogli straordinari, il R 34667 in partenza da Senigallia alle 3.25 per San Benedetto del Tronto (5.07) e il R 34668 in partenza sempre da Senigallia alle 3.37 ma diretto a Rimini, dove arriverà alle 4-35. I biglietti per i treni straordinari – effettuati in collaborazione con la Regione Marche, committente e programmatrice dei servizi ferroviari regionali – sono già acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia.