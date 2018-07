Summer Jamboree, treni speciali per partecipare all’evento: gli orari

Si confermano anche quest’anno – grazie alla collaborazione tra Summer Jamboree, Comune di Senigallia, Regione Marche e Trenitalia – i treni speciali “Summer Jamboree”, che porteranno a casa in tutta serenità i fan in arrivo a Senigallia (Marche – AN) da nord e da sud della riviera adriatica, per vivere il sogno R’n’R anni Cinquanta. Il XIX Festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 si svolgerà dal 1° agosto al 12 agosto con tre giorni di prefestival e i treni speciali saranno disponibili nelle notti di 5, 9, 10, 11, 12, 13 agosto, ovvero per il ritorno nel primo sabato del festival e dalla Festa hawaiiana dell’8 agosto in poi, tutte le notti fino alla fine della “hottest rockin’ holiday on Earth”.

I treni partiranno dalla stazione di Senigallia, vicinissima a tutti i luoghi del Festival. Quelli diretti a San Benedetto partiranno alle 01.20 per arrivare alle 03.10 con diverse fermate intermedie: Marzocca, Montemarciano, Falconara M., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto S'Elpidio, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare. Per il ritorno dopo la Festa hawaiiana, nella notte del 9 agosto, il treno partirà alle 03.25 per arrivare alle 05.07. I treni diretti a nord verso Rimini partiranno alle 01.35 e arriveranno alle 02.32 in tutte le notti già indicate, a eccezione di quella post Hawaiian Party, con partenza posticipata alle 03.37 e arrivo alle 04.35. Le fermate intermedie sono sempre Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare. I biglietti per questo servizio sono già in vendita nelle biglietterie Trenitalia, al self-service della stazione, sul sito web Trenitalia o tramite la app Trenitalia, nei punti vendita Lottomatica – Puntorete - Sisal e nelle Agenzie di viaggio abilitate. Oppure si possono acquistare direttamente dall'app del Summer Jamboree, scaricabile sul proprio smartphone. Il servizio è un’attenzione in più ai fan del “Summer Jamboree” che avranno la garanzia di potersi divertire al meglio, in serenità per un rientro a casa tranquillo e sciuro.

“Il progetto dei treni speciali in occasione del Summer Jamboree – spiegano gli organizzatori del Festival Internazionale - è di grande rilevanza per ragioni molteplici. Dalla decongestione del traffico cittadino, alla mobilità sostenibile e più sicura connessa al Festival per arrivare ad una questione identitaria regionale, ovvero il collegamento di tutta la costa marchigiana (per arrivare a nord fino a quella romagnola) per un evento che è parte integrante dell’offerta turistica delle Marche tutte. Ringraziamo per questo bellissimo lavoro di squadra il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, gli assessori regionali al turismo Moreno Pieroni ed ai trasporti Angelo Sciapichetti insieme a Trenitalia”.