Treni notturni speciali per il Summer Jamboree, le info e gli orari straordinari

Grazie alla collaborazione tra Trenitalia, Comune di Senigallia, Regione Marche e Summer Jamboree anche quest’anno i fan avranno a disposizione treni per il rientro a tarda notte sulla tratta adriatica, con partenza da Senigallia in direzione Rimini e San Benedetto, con fermate intermedie, nelle nottate di 4, 9, 10, 11, 12 agosto. Orari straordinari posticipati in occasione dell’Hawaiian Party con l’esclusiva nazionale dei Los Lobos USA.

Dunque anche quest’anno infatti, per agevolare la circolazione e promuovere una mobilità ecologica e intelligente, oltre che per garantire gli spostamenti in sicurezza, crazie alla collaborazione tra Trenitalia, Comune di Senigallia, Regione Marche e Summer Jamboree saranno attivati alcuni servizi di trasporto pubblico, tra cui treni speciali e navette gratuite dai parcheggi scambiatori e per Hawaiian Party.

I fan avranno infatti a disposizione treni speciali per il ritorno dal Summer Jamboree in notturna sulla tratta adriatica. I treni partiranno da Senigallia in direzione Rimini e San Benedetto nelle notti di 4, 9, 10, 11, 12 agosto oltre al treno straordinario per l’Hawaiian Party nella notte tra il 5 e il 6 agosto.

È prevista la partenza da Senigallia alle 01.35 e arrivo a Rimini alle 02.32 con fermate a Marotta, Fano, Pesaro, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini Miramare; partenza da Senigallia alle 01.18 e arrivo a San Benedetto alle 03.10 con fermate a Marzocca, Montemarciano, Falconara m., Ancona, Varano, Osimo, Loreto, Porto Rec., Potenza Pic., Civitanova M., Porto S.Elpidio, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare.

Orari straordinari in occasione dell'Hawaiian Party on the Beach e della esclusiva italiana dei Los Lobos USA. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, i treni speciali partiranno più tardi: quello da Senigallia a Rimini partirà alle 03.37 per arrivare alle 04.35, con le stesse fermate, mentre per la tratta sud da Senigallia a San Benedetto, partirà alle 03.25 per arrivare alle 05.07. Gli orari potrebbero subire variazioni. In questo caso si raccomanda di scaricare e approfittare della app del Summer Jamboree.

Realizzata da Pluservice, software house senigalliese, questa applicazione permette di disegnare agevolmente la propria giornata da sogno nella hottest rockin’ holiday on Earth, anche per quanto riguarda la mobilità. Si possono infatti consultare il programma, verificare le location degli eventi previsti e avere informazioni sul Rockin’ Village, sul Vintage market, sui punti Food and Beverage, in qualsiasi momento. Dalla stessa applicazione è possibile avere informazioni su come raggiungere Senigallia con la propria auto, individuando il parcheggio più vicino e anche pagando la sosta direttamente.

Infopoint: Piazza Manni, dal 31 Luglio all’11 Agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 all’1.00 di notte.