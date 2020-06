Cocaina nelle tasche, fermato in auto con un amico: giovane finisce nei guai

I carabinieri di Trecastelli hanno denunciato un 27enne di Ostra per detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ stato fermato e controllato nella tarda serata di ieri, lungo la Corinaldese, mentre viaggiava in compagnia di un amico a bordo della sua Bmw. Nel corso delle attività di identificazione, i carabinieri hanno notato un atteggiamento particolarmente sospetto del conducente, che si è mostrato agitato e nervoso, quindi hanno deciso di approfondire il controllo.

Nell’auto non c’era nulla di illecito, ma durante la perquisizione personale hanno trovato, nascosta tra i suoi vestiti, una confezione in cellophane con dentro 11,2 grammi di cocaina. Il 27enne è stato quindi condotto presso la caserma di Trecastelli per essere denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.