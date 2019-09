La trebbiatrice rimane in bilico sul bordo della strada, arrivano i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, intorno le 15, a Belvedere Ostrense in località Buttano per recuperare una trebbiatrice rimasta in bilico a bordo strada. I pompieri hanno prima assicurato il mezzo e, con l'intervento dell'autogru, rimesso in strada la macchina agricola. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.