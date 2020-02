Si ribalta con il trattore e viene schiacciato, è in gravi condizioni

SENIGALLIA - Stava arando il terreno quando improvvisamente si è ribaltato con il suo trattore ed è rimasto schiacciato sotto il mezzo. E' successo ieri pomeriggio (mercoledì) a Sant'Angelo.

Vittima dell'incidente un 88enne del posto che è stato trasportato con l'ausilio dell'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Ad intervenire anche i vigili del fuoco che utilizzando dei cuscinetti ad aria sono riusciti a liberarlo ed affidarlo alle cure del personale del 118. L'uomo è in gravi condizioni ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.