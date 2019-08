Il trattore si ribalta, poi il volo nel fosso per 4 metri: sul posto i soccorsi

Sabato pomeriggio, alle ore 14,15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Raffaello Sanzio per il recupero di un mezzo agricolo finito all’interno di un fosso. Per cause in fase di accertamento, un trattore cingolato senza conducente è finito in un fosso profondo circa quattro metri. Utilizzando l’autogrù proveniente della sede centrale, i vigili del fuoco hanno sollevato e rimesso in assetto di marcia il trattore. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.