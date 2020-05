Trasporto pubblico, Conerobus durante la Fase 2: distanziamento e mascherine

ANCONA - Conerobus mette in campo il nuovo orario per i mezzi del Trasporto pubblico locale nell'ambito extra urbano e urbano di Ancona. Dal 4 maggio il trasporto pubblico extraurbano e dal 5 maggio il trasporto pubblico urbano di Ancona subiranno una rimodulazione dell'offerta con un rafforzamento del servizio a seguito dell'allentamento del lockdown. In particolare sono incrementate le corse delle linee A, B, C, I, P, R, del servizio extraurbano e le linee 1/3, 1/4, 2, 24 e 6 del servizio urbano di Ancona saranno attive da domani 5 maggio. Info anche al numero 071 2837411.

I cittadini sono invitati a comportarsi responsabilmente; i mezzi pubblici sono controllati e sanificati, ma per aumentarne la sicurezza occorre la collaborazione di tutti:

1. vanno rispettate le regole di distanziamento sia all'attesa in fermata, sia a bordo;

2. si sale solo se dotati di mascherina: proteggiamo noi stessi e gli altri;

3. il servizio è stato potenziato con particolare riguardo alle linee di maggiore domanda e l'Azienda calibrerà al meglio le corse giorno per giorno, adeguandole alle necessità che andranno progressivamente aumentando, anche con l'aiuto degli utenti: attraverso il numero 3454142583 si possono inoltrare richieste di nuove corse.

