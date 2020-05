Un carico di batterie esauste nel furgone: denunciato per il trasporto abusivo

Trasportava abusivamente batterie esauste: per questo è stato denunciato un 48enne di Recanati che viaggiava a bordo di un furgone, fermato ieri pomeriggio (18 maggio) dagli agenti del distaccamento di Fabriano della Polizia Stradale in A14, al casello di Loreto.

Il veicolo, autorizzato al trasporto di soli rifiuti urbani non pericolosi, era carico di diverse decine di batterie esauste, classificate come rifiuti pericolosi secondo il Testo Unico Ambientale: per questo il 48enne è stato denunciato, mentre il furgone e il materiale illegale sono stati sequestrati.