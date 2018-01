Summit Trasporti, chiesto aumento delle deroghe sui tempi di guida e velocità tir

Confartigianato Trasporti & Logistica ha riunito gli autotrasportatori ad Ancona presso la Confartigianato presentando i contenuti del nuovo Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dell' Autotrasporto e Spedizioni che contiene numerose novità di interesse delle imprese e dei lavoratori. In particolare è stato introdotto un capitolo per l'Artigianato e le PMI, che prevede particolari condizioni per le imprese che hanno autisti, come quelle rappresentate dalla Confartigianato. Nello specifico ad esempio è previsto un salario di ingresso a partire dall’85% per il primo anno, del 90% per il 2° e 3° anno e del 95% per il 4° e 5° anno, il contratto a chiamata, la riclassificazione del personale viaggiante e disposizioni varie, aumenti degli stipendi a decorrere dal 1°febbraio 2018, ecc.. L'autotrasporto anconetano ha affermato il presidente Confartigianato Trasporti Angelo Pisa conta 1.000 aziende che occupano 3.000 addetti e le imprese sono alla ricerca di personale qualificato sia viaggiante che per altre mansioni. Il summit ha permesso di illustrare anche i vantaggi e le agevolazioni previste da welfare aziendale, che consentono erogazioni liberali ai lavoratori senza tasse e contributi.

Il Segretario Gilberto Gasparoni di Confartigianato Trasporti, ha illustrato i contenuti della muova legge di stabilità 2018 (agevolazioni e contributi a fondo perduto al settore anche per rinnovare il parco veicoli che in gran parte è obsoleto, per mantenere le deduzioni forfettarie), il maxiammortamento, i prestiti della legge Sabatini, e la richiesta di riconoscimento del lavoro usurante o gravoso (APE Social) per gli imprenditori ed i dipendenti dell'autotrasporto merci. Gli autotrasportatori di Confartigianato hanno approvato la richiesta di interventi che verrà presentata alle forze politiche in occasione della prossima campagna elettorale. In particolare gli autotrasportatori Confartigianato chiedono che vengano introdotte deroghe sui tempi di guida e riposo per aumentare le ore di guida effettive escludendo le fermati brevi e gli spostamenti nell'ambito dei porti di interporti e di aree industriali, l'aumento dei limiti di velocità a 90 km orari in autostrade ed a 80 sulle rete stradale extraurbana come avviene per i pullman o in altre nazioni europee; ciò anche per il nuovo parco circolante più sicuro. Inoltre il mantenimento del rimborso delle accise e della riduzione dei pedaggi per i veicoli euro 3 anche per il prossimo biennio, un maggiore controllo sui vettori esteri che fanno il cabotaggio abusivo a danno della sicurezza stradale e dei vettori italiani, che vengano introdotti il salario minimo per i vettori esteri che operano in Italia, reintrodotti i costi minimi di sicurezza per frenare la concorrenza rovinosa crescente nel settore, che vengano fatti rispettare i tempi di pagamento, che vengano utilizzate le tasse pagate dai trasportatori con i mezzi d'opera e dai trasporti eccezionali per le manutenzioni delle strade. In conclusione Confartigianato chiederà alle forze politiche di tutelare le imprese per renderle sempre più competitive, dinamiche e di qualità in modo da offrire al sistema manifatturiero servizi efficienti.