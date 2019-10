Ratti in piazza Cavour, il Comune mette le trappole ed è strage di animali

Sono quasi una trentina i ratti catturati in piazza Cavour dalla ditta Quark, incaricata dal Comune degli interventi di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale. «In un paio di settimane abbiamo quasi debellato la colonia – afferma Leonardo Corradini, direttore operativo della Quark -. Il servizio è ancora attivo e a giorni alterni ci rechiamo in piazza Cavour per controllare le macchine e cambiare le esche».

L'obiettivo è la distruzione delle colonie che si erano formate. Complici le palme nane e le loro bacche prelibate per i roditori, sotto le piante gli animali avevano trovato una confortevole casa: si nutrivano di bacche e si abbeveravano alla locale fontana, tutt'altro che spaventati dal continuo via vai di persone. «Abbiamo utilizzato come esca proprio quelle bacche che sono state rimosse, da parte di Anconambiente con anche la distruzione delle tane e dei rami più in basso» prosegue Corradini.

Anche se pare che la colonia sia stata quasi del tutto distrutta, la Quark mantiene sotto controllo la zona e proseguirà nell'azione di derattizzazione. La chiusura della fontana ha ridotto anche la presenza di piccioni, anch'essi golosi delle bacche delle palme nane e che erano soliti abbeverarsi alla stessa fonte. «Purtroppo però ci sono persone che ancora danno da mangiare ai piccioni» conclude il direttore operativo di Quark e questo in contrasto con un ordinanza sindacale del 2002 che vieta tassativamente questo comportamento che, se rilevato dagli agenti della polizia municipale, da luogo a sanzioni amministrative.