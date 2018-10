IMMAGINE FORTE - Una trappola per catturare animali, il gatto resta "impiccato"

Prima l’ansia, la rassegnazione nel credere che il proprio amico a 4 zampe non sarebbe mai tornato dopo 10 giorni di assenza, con il dubbio che potesse aver trovato una condizione migliore o che fosse morto chissà dove e come. Poi lo choc misto a felicità nel rivederlo tornare a casa, ma con un’amara sorpresa: il suo gatto, seppur vivo, aveva una gravissima ferita al collo (foto in basso). Ma il padrone del gatto ha denunciato tutto ai Carabinieri Forestali di Ancona, che hanno iniziato ad indagare perché quella ferita era palesemente frutto di un cappio e la cosa più atroce è che probabilmente vi era rimasto infilato per giorni, sia per la profondità della ferita che per le condizioni alimentari dell’animale.

E infatti alla fine i militari hanno identificato un albanese residente ad Anche che, nel proprio giardino, aveva costruito una vera trappola per animali, installando una serie lacci sistemati a nodo scorsoio. Uno era in prossimità di un recinto di una villa e sarebbe stato quello in cui è rimasto impiccato il gatto vittima della sevizia. Sarebbe rimasto lì per giorni fino a riuscire a liberarsi, anche se ha riportato gravi problemi alla trachea. L’indagato rischia la reclusione da 3 a 18 mesi e multe fino a 30.000 euro, previste per il delitto di maltrattamento sugli animali.

Gallery