Traditori seriali, il 78% sono amanti delle serie tv

Se all’epoca dei fratelli Lumiere per impressionare gli spettatori bastava mostrare qualche fotogramma di un treno in corsa, adesso il compito di chi è dietro la macchina da presa è diventato decisamente più complicato. Tra le trame vincenti da sempre occupano un posto d’onore le storie d’amore, da quelle strappalacrime che ti lasciano col fiato sospeso e gli occhi sognanti, a quelle che ti fanno fare il tifo per i protagonisti e sperare nel lieto fine.

È stato addirittura coniato il termine “shippare” per esprimere il volere dello spettatore che due personaggi di fantasia abbiano una relazione amorosa, ma se queste ship fossero “proibite?”. Se ogni tanto la storia d’amore per cui si fa il tifo fosse quella fatta di tradimenti? Dati alla mano sembra proprio sia così, alcune delle coppie più belle delle serie tv sono nate da un tradimento. Incontri-Extraconiugali.com ha chiesto ai traditori la loro coppia preferita del piccolo schermo e forse, non per caso, il podio è ricco di fedifraghi.

Basti pensare a Meredith e Derek la coppia per eccellenza, segnalata come favorita dal 41% dei nostri intervistati, che è nata da una notte di passione in un bar. Due perfetti sconosciuti che si ritrovano a lavorare insieme e vengono catapultati in un idillio romantico fino ovviamente all’arrivo della bellissima moglie di lui. Ma questa è un’altra storia.

I Lannister, una coppia proibita sotto ogni punto di vista, ma che il 24% degli spettatori non può fare a meno di giudicare romantica. Tra tutto il sangue, i complotti e la cattiveria di Game of Thrones loro riescono a rintanarsi in un nido d’amore e, bene o male, ad essere felici così.

Olivia Pope e Mr President, una storia travagliata quella della serie tv Scandal che vede il presidente degli Stati Uniti d’America innamorarsi della consulente tuttofare più intraprendente d’America a discapito della sua, poco indulgente, first lady. Gl’intrighi alla Casa Bianca hanno tenuto con il fiato sospeso il 18% degli amanti. La restante parte delle preferenze si divide tra altre coppie più o meno famose: Carrie e Mr Big di Sex and City, Ross e Rachel di Friends, Pacey e Joey di Dawson's Creek, Seth e Summer di The O.C. e Brenda e Dylan di Beverly Hills 90210.

“Il tradimento è l’altra faccia della vita di coppia, l’uno in un certo senso comprende l’altro. Sarà che gli amori più belli sono quelli più travagliati o che gli spettatori tendano a riconoscersi nelle vicende dei protagonisti, ma questo podio a base di fedifraghi non mi stupisce… come scherzosamente amo dire “gli infedeli sono i nuovi fedeli!” dichiara Alex Fantini fondatore delportale.