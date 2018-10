Vestiti strappati, corre per il corso urlando: «Ho il Diavolo in corpo»

Vestiti strappati, correva e si dimenava in strada come un’ossessa. «Ho il Diavolo in corpo» urlava. Non sono rimasti indifferenti di fronte a quella scena i passanti che, intorno alle 17, hanno chiamato il 118. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e gli operatori della Croce Rossa per soccorrere lei: una 26enne anconetana completamente fuori di sé. La donna era a piedi scalzi, con pantacollant e pantaloncini strappati e una t-shirts lacerata e camminava lungo via Giordano Bruno. Perché i sanitari potessero esserle di aiuto, sono dovute intervenire anche 3 pattuglie della squadra Volanti della Polizia.

Con ogni probabilità sotto l’effetto di droghe, la ragazza camminava a carponi, muovendosi velocemente come un ragno, ha anche tentato di aggredire che tenvava di avvicinarsi. Gli agenti di Polizia l'hanno bloccata con la forza all'altezza della profumeria Galeazzi, l'hanno messa sulla sedia dell’ambulanza e legata con le fasce di contenimento perché il medico le somministrasse una dose di calmante che avrebbe steso un uomo adulto di 70 chili. Lei, che ne pesa appena 50, ha cominciato ad "arrendersi" dopo 15 minuti circa. Poi la corsa in ospedale.