La cinta si stacca e viene travolto dal tir, morto un "uomo ventosa"

ANCONA - Un ragazzo afgano di 24 anni è morto oggi pomeriggio dopo essere stato travolto da un tir, all'incrocio tra via Conca e via Flaminia, all'altezza del distributore di benzina. Le notizie che arrivano sono ancora frammentarie, ma sembrerebbe che il giovane fosse attaccato sotto ad un tir con una cinta che si è improvvisamente rotta. Il suo corpo è stato quindi schiacciato dal mezzo pesante ed è rimasto immobile sull'asfalto. A dare l'allarme è stato un motociclista che ha subito allertato il 118. Secondo alcune testimonianze in un primo momento il mezzo pesante sarebbe rimasto vicino al corpo per poi allontanarsi. L'ipotesi più accreditata è che il 24enne fosse un "uomo ventosa" che avrebbe provato clandestinamente ad entrare nel territorio. Sul posto la Croce Rossa di Ancona e l'automedica del 118 che lo hanno trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Il giovane è spirato poco dopo.