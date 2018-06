La vegetazione fa cadere alcuni mattoni in strada, paura alla Torre Civica

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano presso la torre civica e il palazzo comunale per la messa in sicurezza delle mura esterne. Utilizzando l'autoscala e tecniche S.A.F. (speleo, alpino fluviale) i vigili del fuoco hanno rimosso la vegetazione cresciuta sulle mura esterne. Le radici della vegetazione hanno provocato il distacco di numerosi mattoni creando pericolo al sottostante pedonale. Non si segnalano persone coinvolte.