Due pomeriggi di partite serrate, il torneo di briscola all'Opera Pia

Il torneo di briscola all’Opera Pia. Due pomeriggi di partite serrate alla Fondazione Opera Pia Masti Ferretti di Senigallia dove il 16 e il 17 maggio si è tenuta una simpatica gara di briscola. 8 le coppie iscritte, belle agguerrite e con la voglia di aggiudicarsi l’ambito primo posto. Una questione di onore, di orgoglio, più che per il premio. Che ovviamente non è mancato: ai primi tre classificati è andata una bella coppa, a tutti è toccata una medaglia ricordo consegnata dallo stesso Mario Vichi, presidente della Fondazione. I giocatori si sono sfidati alla presenza del pubblico che parteggiava e girava allegro fra i tavoli verdi – senza tuttavia disturbare, perché, sappiamo bene, le carte sono un gioco serio! Nel torneo si sono distinti Teresa e Gino che, fortunatissimi, buttavano lui i carichi, lei le briscole in un susseguirsi di esclamazioni esaltate del pubblico. Questo ha permesso loro di salire sul podio, ma al terzo posto preceduti dalla coppia formata dalle signore Giliana ed Eleonora e dai super vincitori Romana e Piero. Il torneo è stato organizzato dall’Opera Pia per i suoi ospiti grazie all’apporto del gruppo animazione della Cooperativa Progetto Solidarietà e al prezioso contributo di Giorgia e Diana, le due giovani che - con la cooperativa- prestano servizio civile presso la Fondazione.

Silvia Fabri - Progetto Solidarietà s.c.s.

Gallery