Topi tra le ambulanze, basta con il degrado al 118: «Pronto il trasferimento»

Tra i rifiuti ospedalieri e un container per le salme, ecco sbucare anche un topo che, illuminato da un cellulare nella notte (GUARDA IL VIDEO), esce dai secchi dell’immondizia e scappa via, alle spalle delle ambulanze in sosta. Non c’è da sorprendersi: d’altronde, la postazione del 118 dell’ospedale regionale è stata ricavata in un seminterrato.

Ma così non si può andare avanti. Gli operatori del soccorso erano abituati a convivere con i rifiuti ospedalieri piazzati proprio in corrispondenza dell’unica finestra. Ma quando i vertici di Torrette hanno deciso di piazzare, lì accanto, una cella frigorifera destinata alle salme (fortunatamente mai utilizzata perché l’obitorio ha retto all’emergenza Coronavirus), allora anche una Rsu locale si era attivata, segnalando all’Asur Marche, alla Direzione ospedaliera e ai carabinieri del Nas il «rischio contaminazione per il personale del 118». Rischio derivante anche da «una situazione già precaria dal punto di vista igienico-sanitario, dato che gli attuali locali della Potes sono adiacenti allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dall’ospedale. Questi passaggi rischiano di esporre a contagio tutto il personale». Immediata era stata la replica del dottor Roberto Papa della Direzione medica ospedaliera di Torrette e responsabile camera mortuaria, che aveva precisato come il container fosse «un atto dovuto per una serie di cautele indicate dal Ministero» e che il rischio di contaminazione era pari a zero.

Resta il fatto che lavorare in quel bunker è diventato difficoltoso e non a caso il Comune è intervenuto per trovare una soluzione: la postazione della Potes 2 del 118 verrà trasferita, nel giro di qualche giorno, nel palazzo viola di Torrette, in via Esino 62, nei locali dell’ex assessorato alla Partecipazione democratica che è stato concesso ad uso gratuito all’azienda ospedaliera e all’Asur. «Stiamo completando i lavori - spiega l’assessore Stefano Foresi -, ci sarà posto per l’automedica e per l’equipaggio con tre turni 8-14, 14-20 e 20-8». Sospiro di sollievo: almeno i soccorritori non dovranno più fare i conti con topi e rifiuti.