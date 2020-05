Fase 2, nelle Marche al via la toelettatura degli animali da compagnia

ANCONA - Via libera nelle Marche all'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia. Ad ufficializzarlo il decreto della Regione dove si legge che l'attività sarà disponibile "purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità 'consegna animale toelettatura-ritiro animale', utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale".

